Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Катар планирует дополнительно инвестировать 15 млрд евро в немецкую экономику. Об этом он объявил в Берлине после переговоров с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани, сообщает Der Spiegel.

По словам Мерца, дополнительные вложения Катара должны укрепить обе страны, в частности в сферах искусственного интеллекта, полупроводников и авиации. Канцлер приветствовал усиление экономического присутствия эмирата в Германии.

Долгосрочные вложения

Эмир Катара заявил, что инвестиции его страны в Германии носят долгосрочный характер и свидетельствуют о доверии к силе немецкой экономики. Катар уже много лет инвестирует в немецкие компании, в частности Volkswagen, Siemens и RWE.

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В материале отмечается, что немецкий бизнес уже несколько лет указывает на нехватку инвестиций в стране и рост торговых барьеров в отношениях с США и Китаем. На этом фоне компании и политики Германии уделяют больше внимания экономическому сотрудничеству с другими государствами, среди которых страны Ближнего Востока и Индия.

Безопасность и дипломатия

Мерц также сообщил, что стороны договорились о более тесном сотрудничестве по вопросам безопасности и обороны. Среди примеров он назвал более активное взаимодействие между службами безопасности, в частности для противодействия кибератакам.

Канцлер назвал восстановление Сирии общим приоритетом сторон. Мерц также призвал найти решение конфликта с Ираном, связав это с безопасностью людей в Катаре и предсказуемыми ценами на энергию для Германии. Эмир подтвердил стремление Катара соблюдать Устав ООН и усилить дипломатическую координацию с Германией.

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