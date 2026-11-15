В Израиле мэру Петах-Тиквы Рами Гринбергу, генеральному директору муниципалитета и еще восьми подозреваемым могут предъявить уголовные обвинения по делу о предполагаемом взяточничестве и финансировании избирательной кампании мэра 2018 года. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на заявление прокуратуры.

Экономический департамент прокуратуры сообщил адвокатам фигурантов, что государственный прокурор Амит Айсман рассматривает возможность предъявления обвинений по итогам досудебных слушаний. В ходе этих слушаний подозреваемые смогут изложить аргументы против уголовного преследования до принятия окончательного решения.

Финансирование кампании

По данным прокуратуры, во время кампании на должность мэра в 2018 году Гринберг мог получить выгоды стоимостью более 1 млн шекелей. Следствие подозревает, что бизнесмены и соратники финансировали его избирательные расходы, что правоохранительные органы рассматривают как возможную форму взяточничества.

Прокуратура утверждает, что взамен Гринберг выполнял или обязался выполнить определенные действия в рамках своей публичной должности, в том числе уже после избрания мэром. На выборах 2018 года он победил действовавшего на тот момент мэра Ицхака Бравермана.

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Фигуранты и позиция защиты

Среди подозреваемых в даче взяток прокуратура назвала нынешнего генерального директора муниципалитета Янива Бениту, а также бизнесменов Моше Саадона, Нетанеля Заре и Амнона Бен-Ами. По данным прокуратуры, отдельные фигуранты могли пытаться скрыть предполагаемые платежи и ввести в заблуждение государственного контролера относительно финансирования кампании, в том числе с помощью поддельных документов.

В сообщении также упомянуты Моше Гринберг, адвокаты Таль Герштейн и Шай Партуш, а также Нир Бенита как подозреваемые в предоставлении ложной информации о финансировании выборов. В зависимости от роли каждого фигуранта рассматриваются возможные обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием, подделке документов и налоговых правонарушениях.

Адвокат Гринберга Офер Барталь отверг обвинения. По его словам, средства, полученные мэром, были займами, которые позднее вернули с процентами. Расследование проводили Национальное подразделение по экономическим преступлениям Lahav 433 и подразделение Yahalom Налогового управления. По делу заключено соглашение со свидетелем обвинения, однако разглашать детали соглашения и информацию, которая может идентифицировать свидетеля, запрещено.

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