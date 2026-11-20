В США мессенджер Signal вводит на телефонах ограничения на создание скриншотов, чтобы ИИ-агенты не могли считывать личные сообщения. Новые настройки будут активированы по умолчанию, сообщает Channel NewsAsia.

Защита от доступа к экрану

В Signal заявили, что распространение ИИ-функций, встроенных в операционные системы потребительских устройств, все больше усложняет защиту конфиденциальности переписки. Особую обеспокоенность у сервиса вызывают интегрированные в операционные системы ИИ-возможности, в частности Siri от Apple и Gemini от Google, поскольку они глубоко интегрированы в устройства.

Когда Signal будет обнаруживать попытку сделать скриншот или доступ ИИ-помощника к экрану, пользователи будут видеть всплывающие окна с возможностью отключить блокировку. Работа этого механизма будет зависеть от устройства.

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Требования к технологическим компаниям

В Signal назвали новые меры неполными и призвали Apple, Google и Microsoft предоставить разработчикам приложений более понятные инструменты для блокирования доступа ИИ-агентов к чувствительным данным. Компания также попросила более подробно объяснять принципы работы таких агентов, чтобы разработчики могли оценивать, какие данные они получают.

Ранее Signal уже блокировал создание скриншотов функцией Microsoft Recall в Windows. В то же время сервис сообщил, что не может надежно обеспечить аналогичную защиту в macOS. В Signal подчеркнули: ИИ-системы, сканирующие экраны, могут выводить сообщения из защищенной среды мессенджера на серверы, используемые агентом.

Signal принадлежит некоммерческому фонду, не показывает рекламу и использует сквозное шифрование, поэтому сам сервис не имеет доступа к содержанию переписки пользователей.

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