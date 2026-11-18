«Интер Майами» с Лионелем Месси в составе в субботу начнёт в США защиту титула MLS домашним матчем против «Коламбус Крю». Команда стремится стать первым клубом, который выиграет Кубок MLS два года подряд со времён, когда «Лос-Анджелес Гэлакси» завоевал титулы в 2011 и 2012 годах, сообщает Channel NewsAsia.

Статистика Месси

39-летний аргентинец второй сезон подряд завоевал «Золотую бутсу», забив 26 мячей и отдав 17 результативных передач. Он также может стать первым футболистом, который получит награду самому ценному игроку MLS три сезона подряд.

В прошлом году Месси помог «Интер Майами» выиграть первый Кубок MLS в истории клуба, забив шесть голов и отдав девять ассистов. Регулярный сезон для команды был неровным из-за смен тренеров и слабых результатов в домашних матчах, однако клуб занял второе место в Восточной конференции.

Команду возглавляет Кристиан «Кили» Гонсалес. Среди ключевых футболистов «Интер Майами» также названы уругвайский нападающий Луис Суарес, забивший 17 мячей в сезоне, и бразильский полузащитник Каземиро.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Соперники в плей-офф

Плей-офф MLS начнётся в четверг матчами уайлд-кард: «Орландо Сити» примет «Цинциннати», а «Сиэтл Саундерс» сыграет с «Реал Солт-Лейк».

Одним из главных соперников «Интер Майами» в Восточной конференции будет «Нэшвилл». Команда набрала рекордные для одного регулярного сезона MLS 77 очков, завоевала Supporters’ Shield и не проиграла ни одного домашнего матча. Хани Мухтар и Сэм Сарридж на двоих забили 38 голов. «Нэшвилл» в воскресенье встретится с победителем пары «Орландо Сити» — «Цинциннати».

В Западной конференции первый номер посева получил «Ванкувер Уайткэпс», который в прошлом году проиграл «Интер Майами» в финале со счётом 1:3. Канадский клуб установил собственные рекорды по числу побед — 19, очков — 64 и забитых мячей — 74. В воскресенье «Ванкувер» сыграет с победителем матча между «Сиэтл Саундерс» и «Реал Солт-Лейк».

Читай нас в