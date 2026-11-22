«Интер Майами» проиграл «Коламбус Крю» со счётом 0:3 в первом матче серии плей-офф MLS Cup в Майами, США. Лионель Месси оказался в центре спора в конце первого тайма: он после вбрасывания из аута бросил мяч в лицо нападающему «Коламбуса» Гонсало Тапии. Арбитр Аллен Чепмен показал жёлтые карточки обоим футболистам, сообщает The Guardian.

Спор о наказании

На момент инцидента «Интер Майами» уже играл вдесятером и уступал 0:1. Тапия открыл счёт, реализовав пенальти в начале встречи. Главный тренер «Коламбус Крю» Лоран Куртуа после матча заявил, что аргентинский футболист заслуживал более сурового наказания, чем жёлтая карточка.

Чепмен объяснил своё решение тем, что сила броска была незначительной, а действия Месси не достигли уровня насильственного поведения.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Поражение действующих чемпионов

После перерыва Таха Хабрун удвоил преимущество «Коламбуса», а Тапия оформил дубль. «Интер Майами», действующий чемпион MLS, проиграл стартовый матч серии до двух побед.

Следующая игра состоится в Огайо в следующую пятницу. «Коламбус», седьмой сеяный клуб и чемпион MLS 2023 года, сможет выбить команду Месси из плей-офф в случае победы.

Тренер «Интер Майами» Кили Гонсалес признал, что его команда не продемонстрировала ожидаемой игры. По его словам, в следующем матче команде необходимо побеждать, иначе она покинет турнир.

Читай нас в