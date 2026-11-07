Meta бессрочно отложила запланированное обновление коммерческих условий для пользователей Meta Business, которое могло обязать владельцев бизнес-страниц Facebook разрешить компании использовать для обучения ИИ содержимое внешних сайтов, ссылки на которые размещены на их страницах. Об этом сообщает Ars Technica.

Представитель Meta заявил Reuters, что компания приостанавливает изменения, продолжает консультации с заинтересованными сторонами и стремится «сделать это правильно». До завершения этого процесса действующими остаются существующие условия.

Опасения издателей

После объявления об обновлении юридические эксперты предупреждали Nieman Lab, что нечеткие формулировки потенциально могли позволить Meta игнорировать настройки robots.txt и масштабно сканировать материалы за пределами Facebook для обучения искусственного интеллекта. По данным издания, у бизнесов не было возможности отказаться от таких условий без потери бизнес-страницы в Facebook.

Условия также предусматривали, что издатели должны создавать тестовые учетные данные, чтобы боты Meta могли обходить платный доступ к материалам. Это вызвало критику, в частности со стороны медиакомпаний, которые уже ведут судебные споры из-за нежелательного использования их контента для обучения ИИ.

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Суды и внимание регуляторов

Изначально изменения должны были вступить в силу 30 октября, однако Meta перенесла дату на 20 ноября из-за возражений пользователей Facebook, судов и регуляторов. Суды Бразилии и Норвегии вынесли предварительные судебные запреты после исков организаций в этих странах.

Британское Управление по конкуренции и рынкам также начало формальное расследование, чтобы выяснить, могла ли Meta использовать доминирующее положение для получения ценных данных для обучения ИИ. В США сенаторы Адам Шифф и Марша Блэкберн обратились к Марку Цукербергу с призывом отозвать новые условия.

Meta настаивает, что не будет использовать условия обслуживания для обхода robots.txt, а практики сканирования не менялись. В то же время Nieman Lab отметил, что в обновленной редакции условий нет конкретного положения о соблюдении настроек robots.txt.

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