Meta объявила о глобальном расширении технологии оценки возраста пользователей Instagram. Система должна автоматически переводить миллионы подростков в защищенные Teen Accounts, в том числе если при регистрации они указали ложную дату рождения. Об этом сообщает The Verge.

Как система определяет возраст

Инструменты анализируют сигналы, которые могут свидетельствовать о том, что пользователю меньше 18 лет. Среди них — профили и типы контента, с которыми взаимодействует человек, поздравления с днем рождения, а также общие темы и визуальные признаки на загруженных фото и видео. Meta заявила, что в Австралии также начала использовать возрастной сигнал Apple как дополнительный метод определения возраста.

Компания применяет эту систему для удаления аккаунтов пользователей, которых считает младше 13 лет — минимального возраста для учетных записей в социальных сетях Meta. Пользователей в возрасте от 13 до 17 лет автоматически переводят в Teen Accounts с более строгими настройками.

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Ограничения для подростковых аккаунтов

Teen Accounts по умолчанию являются приватными, ограничивают доступный подросткам контент и не позволяют незнакомцам отправлять им личные сообщения. Родители или опекуны могут подключить контроль таких аккаунтов, устанавливать временные ограничения и контролировать использование Instagram.

Пользователи младше 16 лет не могут изменять настройки Teen Accounts без разрешения родителей или опекунов. Meta также сообщила, что в следующем месяце родители в США начнут получать в Instagram уведомления с объяснением процесса оценки возраста и способов проверить правильность данных о возрасте ребенка.

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