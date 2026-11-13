Компания Meta заключила с оператором электрических грузовиков Nevoya соглашение о запуске 25 аккумуляторных электрических тягачей класса 8 на трассе Interstate 10 в США, между Сан-Бернардино в Калифорнии и Финиксом в Аризоне. По данным Electrek, Nevoya рассчитывает вывести грузовики на маршрут в 2027 году.

Поддержка без собственных перевозок

Meta не будет покупать тягачи, нанимать водителей или перевозить собственную продукцию. Вместо этого компания будет поддерживать более чистые перевозки других грузов через сертификаты экологических атрибутов (EAC). Этот механизм углеродных кредитов позволяет компаниям засчитывать преимущества от сокращения выбросов благодаря электрогрузовикам, не эксплуатируя их самостоятельно.

Руководительница стратегии Meta по достижению нулевых выбросов Девон Лейк заявила, что многолетние договоренности могут помочь компании работать с выбросами Scope 3. По ее словам, грузовые перевозки являются частью выбросов, связанных со строительством и эксплуатацией дата-центров Meta.

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Второй маршрут с участием Meta

Ранее Meta входила в альянс покупателей Center for Green Market Activation, чьи совместные закупки EAC поддержали первое развертывание Nevoya: 63 грузовика на маршруте между Хьюстоном и Далласом в мае. Новая договоренность является отдельным соглашением только между Meta и Nevoya.

Nevoya ожидает, что 25 новых тягачей будут ежегодно преодолевать около 4 млн миль в грузовых перевозках. По данным источника, соглашение также создает для Meta основу для возможного открытия новых коридоров электрических грузовых перевозок в будущем.

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