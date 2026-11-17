Meta заключила технологическое партнерство с компанией визуальных эффектов и анимации DNEG, в рамках которого популярные фильмы будут преобразовывать в стереоскопический 3D-контент для Meta VR Glasses. Выход устройства запланирован на весну 2027 года, сообщает Variety.

Первые фильмы для очков

Команда DNEG Stereo уже начала работу над несколькими лентами. Среди них — The Hunger Games: Sunrise on the Reaping. Meta и Lionsgate конвертируют фильм в 3D при участии DNEG и режиссера Фрэнсиса Лоуренса. Лента должна выйти в кинотеатрах в 3D 20 ноября, а после завершения кинопроката станет доступной для Meta VR Glasses.

Очки получат 5K micro-OLED-дисплей Infinite Display с плотностью 37 пикселей на градус. В DNEG заявили, что такое разрешение позволит создавать 3D-версии с четкостью, сопоставимой с кинотеатральной. В отдельных проектах команда также планирует выходить за пределы традиционного кадра, чтобы создавать новые иммерсивные эпизоды.

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Опыт DNEG в 3D-конвертации

DNEG работает со стереоконвертацией более 15 лет и, по данным компании, первой преобразовала полнометражный голливудский фильм в стереоскопическое 3D. Ее работы в этом направлении отмечались наградами, в том числе за фильмы Gravity Альфонсо Куарона и Mission: Impossible – Fallout Кристофера Маккуорри.

Среди более новых 3D-конвертаций DNEG — Spider-Man: Brand New Day, Supergirl и игровой фильм How to Train Your Dragon. Компания также работает над проектами Ramayana: Rise of a Legend, Blade Runner 2099, The Cat in the Hat и третьим сезоном сериала The Lord of the Rings: The Rings of Power.

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