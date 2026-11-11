Meta разворачивает обновление программного обеспечения для фирменных ИИ-очков из-за редкой проблемы: некоторые устройства могут становиться слишком тёплыми, если внутрь попадает влага. Компания предлагает бесплатную замену пользователям, столкнувшимся с такой неисправностью, сообщает Engadget.

Обновление версии 130

Обновление до версии 130 распространяется среди владельцев фирменных оправ Meta моделей Adventurer, Fury, Starfire, Nova и Capri. По данным компании, оно должно обеспечить лучшую работу устройств. Развёртывание уже началось, однако поступление обновления ко всем пользователям может занять около суток.

Установить новую версию можно в приложении Meta AI: в настройках следует перейти в раздел Glasses, а затем — Updates. Meta призывает всех владельцев своих очков обновить программное обеспечение, хотя, по оценке компании, проблема касается лишь небольшого количества устройств.

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Бесплатная замена

Представитель Meta заявил, что проблема возникала, когда влага попадала внутрь очков. Компания сравнила работу исправления с автоматическим выключением смартфона, когда ему необходимо охладиться.

По информации Meta, причиной может быть попадание в устройство чрезмерного количества влаги или пота. Если очки неожиданно выключатся, пользователь получит push-уведомление с рекомендацией обратиться в службу поддержки Meta для бесплатной замены.

Meta также заявляет, что её ИИ-очки имеют защиту от воды по стандарту IPX4, то есть безопасны при лёгком дожде. В то же время, по данным компании, эта проблема не затрагивает очки Oakley и Ray-Ban.

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