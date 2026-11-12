Ученые из Китая проанализировали 48 контролируемых исследований и пришли к выводу, что физическая активность может улучшать артериальное давление, частоту сердечных сокращений и кардиореспираторную выносливость у людей с хроническими заболеваниями или риском их развития. Как сообщает News-Medical, работа опубликована в журнале Scientific Reports.

Какие показатели изменились

Исследователи проанализировали 93 оценки эффекта физической активности из отобранных работ. Упражнения статистически значимо улучшали систолическое и диастолическое артериальное давление, частоту сердечных сокращений и максимальное потребление кислорода VO₂ max — показатель кардиореспираторной выносливости.

Значимые улучшения измеренных показателей выявили среди участников с гипертензией и диабетом. В то же время метаанализ не установил статистически значимого влияния на индекс массы тела, показатели физического и психического здоровья. В подгруппе людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями общий результат также не был статистически значимым, однако она включала только шесть оценок эффекта.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Данные о типах упражнений

В первичном анализе статистически значимый суммарный эффект показали только аэробные упражнения. Выводы для силовых тренировок, а также сочетания аэробных и силовых нагрузок были менее определенными, поскольку доверительные интервалы включали возможность отсутствия эффекта.

Авторы не выявили статистически значимых различий между видами упражнений, поэтому ни один из них нельзя считать доказанно лучшим. Данные были неравномерными: для аэробных упражнений были доступны 70 оценок эффекта, для силовых — семь, для комбинированных тренировок — 16.

Результаты существенно различались между исследованиями, что ограничивает уверенность в выводах. Авторы также отметили ограничения из-за поиска только на английском и китайском языках, неравномерного представления регионов и нехватки данных по части территорий. Они подчеркнули необходимость более крупных стандартизированных исследований для определения оптимальных вида, частоты, интенсивности и продолжительности физической активности.

Читай нас в