Систематический обзор и метаанализ 40 исследований связали диабет 2 типа с более высоким риском развития болезни Альцгеймера. По данным News-Medical, в отдельном анализе скорректированный относительный риск болезни Альцгеймера среди людей с диабетом 2 типа был на 53% выше, чем среди людей без этого заболевания.

Оценка новых случаев

Исследователи также оценили частоту появления новых случаев заболевания. Согласно их расчетам, если в течение года наблюдать за 1000 людьми с диабетом 2 типа, в среднем 4,7 из них могут заболеть болезнью Альцгеймера.

Доктор Эммануэль Адевуи объяснил, что относительный риск позволяет сравнивать две группы, тогда как показатель заболеваемости отражает частоту новых случаев. Сочетание этих данных, по его словам, дает более четкое представление о бремени болезни Альцгеймера среди людей с диабетом 2 типа.

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Фокус на диабете 2 типа

Адевуи, который является NHMRC Investigator Fellow в Curtin School of Population Health, отметил, что предыдущие обзоры нередко объединяли разные типы диабета или разные виды деменции. В отличие от них, этот анализ был сосредоточен именно на диабете 2 типа и болезни Альцгеймера, а также оценил частоту новых случаев.

Исследование Incidence and risk of Alzheimer’s disease in individuals with type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis опубликовано в журнале Alzheimer’s Research & Therapy.

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