Обзоры научных исследований указывают на возможную связь между контактом с кошками, в частности в детстве, и более высокими шансами развития шизофрении. В то же время имеющиеся данные не доказывают, что именно кошки или связанный с ними паразит вызывают это психическое заболевание, сообщает ScienceAlert.

Роль токсоплазмы

Исследователи рассматривают возможное влияние паразита Toxoplasma gondii, носителями которого могут быть кошки. Человек может заразиться при контакте с загрязненными фекалиями, а также через недостаточно термически обработанное мясо, почву, пищу или воду. Паразит иногда способен инфицировать клетки мозга, а токсоплазмоз в некоторых случаях сопровождается бредом и галлюцинациями.

Метаанализ 17 исследований, опубликованный в 2023 году, показал, что у людей, контактировавших с кошками, шансы на диагноз шизофрении были примерно вдвое выше. Крупнейшее исследование антител к T. gondii охватило почти 82 тысячи доноров крови в Дании и выявило статистически значимую связь между антителами к паразиту и диагнозом шизофрении у части участников.

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Доказательства остаются противоречивыми

Авторы обзора в Frontiers in Psychiatry отметили, что имеющиеся данные свидетельствуют лишь об умеренном повышении риска симптомов психотического спектра. Одним из возможных объяснений является обратная причинность: люди с ранними или субклиническими психотическими проявлениями, социальной изоляцией или эмоциональным дистрессом могут чаще заводить животных-компаньонов, в том числе кошек.

Не все работы подтвердили такую связь. Исследование Университетского колледжа Лондона с участием 3542 человек не выявило ассоциации между владением кошкой в детстве и уровнем T. gondii. Оно также не выявило значимой связи между уровнем T. gondii в детстве и последующими психотическими переживаниями. Метаанализ 2023 года также критиковали за возможный неучет исследований с отрицательными результатами.

Ученые подчеркивают: для установления причинной связи необходимы прямые доказательства наличия паразита в тканях мозга или подтверждение того, что препарат против паразита улучшает симптомы у инфицированных людей. Сейчас нет оснований избегать домашних кошек из-за страха развития шизофрении; потенциальный риск, если он существует, связывают прежде всего с контактом с загрязненным кошачьим наполнителем, а не с обычным общением с животным.

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