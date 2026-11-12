Metro Bank в Великобритании выставил себя на продажу — The Guardian

Британский Metro Bank объявил, что открыт для предложений о продаже. После этого заявления стоимость акций банка утром выросла на 7%, а его рыночная капитализация достигла около 1,3 млрд фунтов стерлингов, сообщает The Guardian.

В банке подчеркнули, что продажа является одним из вариантов дальнейшего развития. Если подходящего покупателя не найдут, Metro Bank сможет продолжить работать самостоятельно. Совет директоров единогласно считает, что оценка потенциального интереса к компании через возможную продажу позволит максимизировать возможности для создания стоимости для акционеров и принесёт пользу всем заинтересованным сторонам.

Возможный выход крупнейшего акционера

Успешная продажа может позволить колумбийскому миллиардеру Хайме Гилински Бакалю выйти из капитала банка, который он помог спасти от почти полного краха в конце 2023 года. Банкир получил 53% акций Metro Bank и место в совете директоров три года назад. Пакет он контролирует через зарегистрированную на Британских Виргинских островах компанию Spaldy Investments.

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Гилински Бакаль приобрёл акции по 30 пенсов в рамках сделки по спасению банка. При цене 190 пенсов за акцию его пакет может принести около 427 млн фунтов стерлингов. По данным Forbes, состояние 68-летнего банкира оценивается примерно в 16,9 млрд долларов.

Последствия кризиса и план восстановления

Metro Bank получил пакет помощи на 925 млн фунтов стерлингов в 2023 году, в обеспечении которого частично участвовали британские регуляторы из Банка Англии. После этого банк реализует план восстановления, предусматривающий более активное кредитование бизнеса и людей с нестабильными доходами.

Банк, основанный американским бизнесменом Верноном Хиллом в 2010 году, стал первым новым розничным банком в Великобритании более чем за 100 лет. В 2019 году он допустил значительную бухгалтерскую ошибку, после чего инвесторы начали продавать его акции, а клиенты — выводить средства. Это привело к отставкам руководителей и тогдашнего председателя банка. Весной 2024 года генеральный директор Дэниел Фрумкин сократил более 1 000 рабочих мест, а также прекратил работу отделений по воскресеньям.

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