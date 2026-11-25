В Страсбурге, Франция, председатель Европейского парламента Роберта Метсола подписала бюджет Европейского союза на 2027 год после его одобрения депутатами в ходе пленарного заседания. Документ вступит в силу 1 января 2027 года и станет последним ежегодным бюджетом в рамках многолетней финансовой программы ЕС на 2021–2027 годы.

Параметры бюджета

Как сообщает Anadolu Agency, объем бюджетных обязательств составляет €199,7 млрд, а платежей — €211,5 млрд. Европейский парламент поддержал бюджет 406 голосами, против высказались 184 депутата, еще 69 воздержались.

Европарламент и Совет ЕС достигли договоренности по бюджету 11 ноября. Совет формально утвердил ее 23 ноября, после чего документ вынесли на окончательное голосование депутатов Европарламента.

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Дополнительное финансирование

В ходе переговоров с государствами-членами депутаты добились выделения более €300 млн дополнительных средств по сравнению с первоначальным предложением Европейской комиссии. Финансирование будет направлено, в частности, на исследования, транспортные и энергетические сети, образование, гражданскую защиту и гуманитарную помощь.

Программа Horizon Europe получит дополнительные €21,5 млн, транспортные и энергетические сети — €22,5 млн, Erasmus+ — €14 млн, а Механизм гражданской защиты ЕС — €13,5 млн. Соглашение также предусматривает увеличение расходов на гуманитарную помощь, управление границами, миграционную политику, программы соседства и возможности безопасности институтов ЕС.

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