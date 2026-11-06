Американская Micron Technology почти полностью остановила строительство завода по производству микросхем памяти в Таоюане на Тайване из-за затяжного трудового спора. Об этом со ссылкой на знакомых с ситуацией людей сообщает Taipei Times. По словам собеседников издания, компания уже проинформировала тайваньских чиновников и одного поставщика о намерении приостановить работы.

Собеседники утверждают, что руководство Micron обеспокоено растущей неопределенностью, в частности возможной отменой соглашения с местным профсоюзом. Компания заявила, что ее текущая деятельность на Тайване продолжается в обычном режиме и что она уверена в сохранении бесперебойных поставок клиентам, однако прямо не прокомментировала ситуацию с комплексом в Таоюане.

Инвестиции до $4,5 млрд

Micron заложила на комплекс Fab 11E от $3 млрд до $4,5 млрд, в том числе на оборудование нидерландской ASML. На новом предприятии планировали производить DRAM и память с высокой пропускной способностью HBM, которая используется в системах искусственного интеллекта. Запуск фабрики ранее был запланирован на 2028 год.

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На площадке еще выполняется ограниченный объем работ, необходимый для безопасности, но после этого строительство заморозят, утверждают собеседники издания. Тайвань обеспечивает около 60% глобального производства DRAM Micron, а также значительную часть производства HBM компании.

Спор об оплате труда

Конфликт между Micron и работниками обострился в этом году, когда сотрудники потребовали более высокой компенсации на фоне рекордной прибыли от бума искусственного интеллекта. Профсоюз Таоюаня, представляющий менее 3 тыс. работников, требует распределять 15% операционной прибыли компании между сотрудниками по всему миру и выплачивать поощрения только наличными, а не частично акциями.

Micron заключила соглашение с более крупным профсоюзом в Тайчжуне, однако часть работников выступает против его условий. Профсоюз Таоюаня пытается расширить членство за счет работников из Тайчжуна, чтобы добиться отмены действующего соглашения и возобновления переговоров. Министерство экономики Тайваня заявило, что поддерживает достигнутую компанией и профсоюзом договоренность и будет помогать сторонам урегулировать разногласия.

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