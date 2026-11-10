Во вторник, 10 ноября, Microsoft обошла Nvidia по рыночной капитализации и стала второй по рыночной стоимости компанией в мире. По данным Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters, это произошло впервые с июня 2025 года после падения акций Nvidia.

Котировки компаний

Акции Microsoft снизились на 0,4% — до 543,25 доллара за бумагу. В то же время акции Nvidia потеряли более 6% и в последний раз торговались примерно по 167,11 доллара за бумагу.

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Давление на Nvidia

Reuters связало падение котировок производителя чипов с неопределенностью относительно перспектив искусственного интеллекта. Агентство также сообщило о расследовании, в рамках которого выясняют, мог ли генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг стать целью операции иностранной разведки.

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