В октябре Microsoft предложила выплаты 60 тысячам сотрудников за добровольное увольнение вместо нового масштабного сокращения штата. Генеральный директор компании Сатья Наделла заявил, что это решение связано с реорганизацией работы вокруг искусственного интеллекта, сообщает TechCrunch.

Реорганизация работы с ИИ

По словам Наделлы, Microsoft не намерена просто заменять сотрудников, в том числе инженеров-программистов, искусственным интеллектом. Компания перестраивает рабочие процессы так, чтобы сотрудники использовали ИИ в своей работе и больше сосредотачивались на управлении ИИ-агентами.

Наделла отметил, что программная инженерия не исчезает и, по его мнению, будет развиваться, однако изменятся структура команд и характер работы инженеров. Он признал, что такая реорганизация может быть сложной для части сотрудников, но назвал ее необходимой.

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Пример команды Cowork

В качестве примера руководитель Microsoft привел команду, создающую Cowork — ИИ-агента в приложениях Microsoft 365. По его словам, в нее входят 11 разработчиков, которые научились использовать ИИ в своей работе. Наделла описал их подход как создание «фабрики программного обеспечения», которая разрабатывает продукт, а не работает непосредственно над каждым его элементом.

Гендиректор Microsoft считает, что со временем все сотрудники могут перейти к роли руководителей агентов, а не выполнять работу непосредственно. Он добавил, что компании, которая не была создана как ориентированная на ИИ, потребуется больше времени для изменения рабочих процессов.

В интервью подкасту The Pragmatic Engineer Наделла также сказал, что разговоры о технологической сингулярности и возможной потере всех рабочих мест из-за ИИ усилили тревогу сотрудников. По его словам, предложенные выплаты должны были дать людям возможность самостоятельно выбрать дальнейший карьерный путь.

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