Microsoft сообщила о полном восстановлении своих потребительских продуктов и сервисов по состоянию на 16:10 по Гринвичу в пятницу после масштабного глобального сбоя. Корпоративные сервисы Microsoft 365 также демонстрировали устойчивое восстановление, сообщает Anadolu Agency.

Очередь электронных писем обработана

В сообщении на странице статуса сервисов компания заявила, что все ранее затронутые среды полностью восстановили работу. Microsoft также подтвердила обработку очереди электронных писем, накопившейся во время перебоев.

«Мы подтвердили, что сервисы во всех ранее затронутых средах полностью восстановились, а очередь электронных сообщений была обработана, поэтому проблема устранена», — заявили в компании.

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Сбой затронул пользователей в десятках стран

Во время сбоя миллионы пользователей как минимум в 70 странах испытывали проблемы с доступом к электронной почте, Teams и ИИ-ассистенту Copilot. Microsoft извинилась за перебои.

Компания связала нарушение работы с технической проблемой, возникшей во время предыдущего обновления пропускной способности сети. В Microsoft подчеркнули, что инцидент не был связан с кибератаками или системами искусственного интеллекта.

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