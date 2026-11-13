Microsoft сообщила о первых признаках стабилизации своих сервисов после масштабного глобального сбоя, который более 12 часов ограничивал доступ к Outlook, Microsoft 365, Teams и другим продуктам компании. Как сообщает Anadolu Agency, компания применила исправление и перезапустила инфраструктуру, что дало ограниченный результат.

Восстановление еще продолжается

В Microsoft заявили, что продолжают следить за работой систем в разных регионах, оценивать производительность серверов и меры по увеличению доступной мощности. По данным компании, последние меры по оптимизации трафика дали положительный результат для стабильности сервисов и увеличения их мощности.

В то же время Microsoft подчеркнула, что восстановление инфраструктуры еще не завершено. Компания фиксирует ранние признаки стабилизации, однако мощность сервисов пока не вернулась к обычному уровню, а их работа остается нестабильной, поскольку трафик возвращают постепенно.

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Жалобы пользователей в США

Сбой затронул почтовые ящики Exchange Online и доступ к Outlook, Microsoft 365 и Teams в нескольких регионах. По данным Downdetector, в США количество сообщений о сбоях превысило 97 тысяч для Outlook, 38 тысяч для Microsoft 365 и 4,5 тысячи для Teams.

Microsoft ранее назвала основным фактором инцидента неожиданную недоступность серверов, что усилило нагрузку на инфраструктуру, которая оставалась доступной. Компания заявила, что не располагает данными о злонамеренной активности, связанной со сбоем, и после полного восстановления сервисов опубликует отчет о причинах инцидента и мерах по укреплению устойчивости инфраструктуры.

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