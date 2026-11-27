В Великобритании цены на медь на Лондонской бирже металлов в пятницу выросли на 6,5% — до более чем 12 600 долларов за тонну. Металл может завершить неделю ростом примерно на 2%, что станет первым недельным повышением котировок с недели, завершившейся 9 октября, сообщает OilPrice.

Восстановление после падения

В сентябре медь на Лондонской бирже металлов достигла рекордной отметки более 15 000 долларов за тонну, после чего ее цена существенно снизилась в течение последующих недель. Ранее на этой неделе котировки опускались ниже 11 500 долларов за тонну, однако в пятницу вернулись выше 12 600 долларов.

По данным издания, это стало крупнейшим внутридневным ростом цены меди с января 2026 года. Повышению котировок предшествовало восстановление американского фондового рынка и акций технологических компаний, на фоне которого усилился интерес инвесторов к рисковым активам.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Роль спроса и коротких позиций

Аналитики Mysteel отметили, что изменения рыночных ожиданий относительно спроса на медь, связанного с искусственным интеллектом, были одним из важных факторов недавней волатильности цен.

Стратеги ING по товарным рынкам Ева Мантей и Уоррен Паттерсон считают, что пятничный рост мог усилиться из-за закрытия коротких позиций. В то же время физический рынок меди в Китае, по их оценке, сохраняет относительную устойчивость. Аналитики ожидают, что внимание рынка будет приковано к спросу и запасам в Китае, а также к возможному возвращению меди, хранящейся в США, на мировой рынок.

Читай нас в