В Великобритании, на Лондонской бирже металлов, цена меди в понедельник ненадолго опустилась ниже 12 000 долларов за тонну — впервые с марта. Позже котировки частично отыграли падение и около 9:18 по времени ОАЭ составляли 12 160 долларов за тонну, сообщает The National.

Падение после рекордного максимума

На прошлой неделе медь подешевела на 9%, что стало третьим по масштабу недельным снижением за последнее десятилетие. В сентябре цена металла достигла рекордных 14 694 долларов за тонну, превысив предыдущий максимум в 14 527,50 доллара, установленный в январе.

Генеральный директор австралийской компании Critical Metals, занимающейся разработкой проектов в сфере критических металлов, Тони Сейдж связал спад с сомнениями инвесторов относительно масштабов и окупаемости расходов, связанных с искусственным интеллектом. По его словам, участники рынка сворачивали оптимистичные позиции, основанные на ожиданиях роста спроса на медь из-за строительства дата-центров.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Доллар, ставки и дата-центры

Дополнительным фактором давления, по оценке Сейджа, стал более сильный доллар США на фоне ожиданий дальнейшего повышения ставок Федеральной резервной системой. Поскольку медь торгуется в долларах, укрепление американской валюты делает металл дороже для покупателей, использующих другие валюты.

После победы демократов на промежуточных выборах в США аналитики ожидают более жёсткого регулирования ИИ и более тщательного контроля за строительством дата-центров. Руководитель товарной стратегии Saxo Bank Оле Хансен отметил, что общественная обеспокоенность энергопотреблением, воздействием на окружающую среду и расходами на крупные дата-центры создаёт неопределённость для одного из важных источников спроса на медь.

На рыночные настроения также влияет ситуация в Китае — крупнейшем в мире потребителе рафинированной меди, на который приходится более половины глобального использования металла. Международный валютный фонд снизил прогноз экономического роста Китая в этом году на 0,1 процентного пункта — до 4,5%.

Читай нас в