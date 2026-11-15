В Лондоне 14 ноября цена трехмесячных фьючерсов на медь на Лондонской бирже металлов снизилась на 0,5% — до 13 519 долларов за тонну по состоянию на 10:00 по Гринвичу. В ходе торгов котировки коснулись 13 456 долларов за тонну — самой низкой отметки с 17 июля. Металл направлялся к пятому подряд недельному снижению, сообщает OilPrice.

Реакция рынка на новости Nvidia

Трейдеры связывали последний этап снижения с сообщением Nvidia о немедленной отставке Дженсена Хуанга с постов президента, генерального директора и члена совета директоров. Временной генеральной директоркой компании стала финансовая директорка Колетт Кресс, сохранившая финансовую должность. Акции Nvidia 13 ноября закрылись снижением на 4,3%, а на следующий день потеряли еще около 2%.

В то же время падение цен на медь началось еще в середине октября. Goldman Sachs объяснил коррекцию позиционированием инвесторов в акциях, связанных с искусственным интеллектом, а не ослаблением фундаментального спроса на металл. Аналитик Panmure Liberum Том Прайс также указал на устойчивую инфляцию в США и перспективу повышения ставок Федеральной резервной системой.

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Возможная пауза в финансировании дата-центров

Аналитик UBS Тимоти Аркури заявил, что Nvidia стала важным источником финансирования для необлачных компаний и разработчиков в сфере искусственного интеллекта. По его мнению, компания может приостановить заключение таких сделок даже при сохранении прежнего курса новым руководством. Аналитики JPMorgan не ожидают изменений в действующих обязательствах, но предполагают, что новые сделки могут заключаться дольше или обходиться дороже.

Спрос на физическом рынке Китая при этом не демонстрировал признаков резкого ослабления. Премия Yangshan, являющаяся индикатором спроса КНР на импортную медь, 14 ноября достигла рекордных 285 долларов за тонну. Запасы меди на складах Шанхайской фьючерсной биржи за неделю сократились на 18,3% — до 27 642 тонн, что стало самым низким уровнем с 23 декабря.

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