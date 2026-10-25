Женщины-мигрантки в Австралии на 20% чаще мужчин-мигрантов имеют работу, для которой их квалификация выше требуемой. Исследование некоммерческой организации Settlement Services International (SSI) также показало, что около 340 тысяч женщин-мигранток в стране работают ниже своего профессионального уровня, сообщает ABC News Australia.

Профессии не признают

До переезда из Афганистана в 2021 году Фарух Тахери имела четыре года опыта работы в бухгалтерии. В Австралии она около года искала работу и получала от работодателей ответы, что у неё нет необходимой квалификации. При поддержке SSI Тахери устроилась в модный бренд The Social Outfit в Ньютауне, где работают и проходят обучение женщины из числа беженок и мигранток.

Там она занималась продажами, почтовыми заказами, а также участвовала в создании коллекции одежды. Однако Тахери не считает работу в сфере моды долгосрочной карьерой. Она завершила обучение по программе Certificate IV по бухгалтерскому учёту и ведению счетов в TAFE, а сейчас получает диплом по бухгалтерскому учёту, чтобы найти работу по специальности.

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Дорогой и сложный путь

Исполнительный директор Australian Multicultural Women's Alliance Малини Радж заявила, что мигрантки, которые не могут добиться признания зарубежной квалификации, вынуждены соглашаться на работу, чтобы выжить. По её словам, это приводит к более низким доходам, меньшим пенсионным накоплениям и худшим долгосрочным перспективам.

Радж отметила, что психологи, инженеры, учителя и медсёстры в Австралии сталкиваются с дорогим, длительным и сложным процессом признания квалификации. Она привела пример женщин с зарубежной квалификацией врачей общей практики: в среднем им требуется два года и 50 тысяч долларов, чтобы получить признание и начать работать в стране.

SSI и Australian Multicultural Women's Alliance призвали назначить национального уполномоченного, который координировал бы процедуру признания навыков новых мигрантов и беженцев. Радж подчеркнула, что в профессиях, для которых эти женщины имеют квалификацию, одновременно существует дефицит кадров.

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