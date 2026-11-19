В Дании сочетание мигрени и истории курения связали с наивысшим риском ишемического и геморрагического инсульта в возрасте до 60 лет среди женщин, которые рожали. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного 18 ноября 2026 года в журнале Neurology, сообщает News-Medical.

Данные почти 1,7 млн участниц

Ученые проанализировали датские реестры здравоохранения и рождения за 27 лет и отобрали почти 1,7 млн человек в возрасте от 15 до 60 лет, которые рожали. Сведения о мигрени брали из реестров, а информация о курении основывалась на самооценке участниц.

У 82,8% участниц не было ни мигрени, ни истории курения. Только мигрень была у 3,9%, только история курения — у 12,8%, а оба фактора — у 0,5%. Исследователи оценивали 20-летний риск ишемического инсульта, геморрагического инсульта и смерти.

Самые высокие показатели в группе с двумя факторами

Риск ишемического инсульта составил 0,8% в группе без обоих факторов, 1,3% в группе с мигренью, 1,5% среди участниц с историей курения и 2,8% у тех, кто имел мигрень и историю курения. Для геморрагического инсульта соответствующие показатели составили 0,3%, 0,5%, 0,6% и 0,9%.

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Риск смерти в период наблюдения составил 1% в группе без обоих факторов, 1,2% в группе с мигренью, 2,3% среди участниц с историей курения и 3,4% в группе с обоими факторами.

После учета возраста, количества родов, повышенного артериального давления, диабета и других факторов риск раннего ишемического инсульта в группе с мигренью и историей курения был в 3,6 раза выше, чем у женщин без этих факторов. Для геморрагического инсульта риск был в 2,6 раза выше, а риск смерти — более чем втрое выше.

Авторы подчеркнули, что исследование выявило статистические связи, а не доказало причинное влияние мигрени или курения на инсульт и смерть. Среди ограничений они назвали возможное неполное отражение мигрени и курения в реестрах, а также то, что данные о курении во время беременности не обязательно отражают долгосрочные привычки человека.

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