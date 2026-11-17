Микророботы, движением которых можно управлять внешним магнитным полем, в опытах на свиньях помогли эффективнее направлять препараты для растворения тромбов к закупоренным сосудам. Как сообщает Live Science, технологию разрабатывает команда профессора медицинских микросистем ETH Zürich Симоны Шюрле. Результаты исследования еще не описаны в рецензируемой научной работе.

Как работают микророботы

Каждый микроробот имеет вытянутую форму и состоит из магнитного каркаса из наночастиц оксида железа, покрытого защитной оболочкой из гидрогелевого полимера. Вращающееся магнитное поле заставляет частицы переворачиваться и двигаться по сосуду, образуя небольшие вихри. По замыслу исследователей, это помогает направлять лекарство к тромбу.

Жесткий магнитный каркас обеспечивает предсказуемое вращение частиц, а гелевая оболочка должна предотвращать их слипание. Разработка вдохновлена бактериями, имеющими магнитные структуры и ориентирующимися по магнитному полю Земли.

Результаты испытаний

Сначала систему проверили в силиконовой модели кровеносного сосуда с тромбами из свиной крови. В сочетании с микророботами тромболитический препарат растворял закупорки примерно в 10 раз быстрее, чем при использовании одних лишь лекарств.

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Затем исследователи провели эксперимент на живых свиньях, разместив тромбы в сосудах почек животных. После введения микророботов вместе с препаратом для растворения тромбов удалось восстановить кровоток на большей площади, чем при применении только препарата.

Следующий этап

Предыдущие исследования на мышах показали, что оксид железа и полимерная оболочка безопасно разлагаются в организме в течение нескольких недель. В то же время последние испытания на свиньях не оценивали, как устройство разлагается в организме и как чувствовали себя животные после растворения тромбов.

Команда планирует провести более длительные исследования безопасности на более крупных животных, прежде чем перейти к испытаниям с участием людей. Ученые предполагают, что в дальнейшем микророботов можно будет вводить вместе с тромболитическими лекарствами и управлять ими направленными электромагнитами в рамках существующих процедур лечения тромбов.

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