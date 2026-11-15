Миланские прокуроры расследуют предполагаемые «сафари» на мирных жителей в Сараево во время войны в Боснии. Впервые о расследовании публично сообщили сами прокуроры, сообщает Der Spiegel.

Возможное участие состоятельных европейцев

По данным издания, состоятельные европейцы якобы платили за возможность стрелять по мирным жителям. Эти утверждения являются предметом расследования, а не установленными фактами.

В материале говорится о возможной плате за стрельбу по мирным жителям, которую Der Spiegel называет предполагаемыми «Sarajevo-Safaris». Одна из свидетельниц вспомнила гостей, у которых были приборы ночного видения.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Оценка прокурора

На опубликованной Der Spiegel фотографии изображен прокурор Виола в Милане. Он назвал это дело «случаем, от которого кровь стынет в жилах».

Статью написал Walter Mayr, который сообщал из Милана. Der Spiegel опубликовал материал 15 ноября 2026 года в 09:08.

Читай нас в