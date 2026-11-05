В США миллиардер Леон Блэк подал в федеральный суд Нью-Йорка иск о клевете против конгрессмена от Калифорнии Роберта Гарсии. Он требует $7,5 млн компенсации, утверждая, что политик распространял ложные заявления о его связях с Джеффри Эпштейном и преступлениях финансиста, связанных с торговлей людьми. Об этом сообщает The Guardian.

Какие заявления оспаривает Блэк

В иске Блэк утверждает, что после его добровольного интервью в Комитете Палаты представителей США по надзору в июне Гарсия заявил в телеэфире, будто бизнесмен находится в центре преступлений Эпштейна. По версии истца, несколькими неделями позже конгрессмен также сказал, что Блэк был среди последних людей, контактировавших с Эпштейном до его смерти в тюрьме в 2019 году.

Также в иске утверждается, что Гарсия говорил о беседах с потерпевшими, которые якобы достоверно называли Блэка причастным к непосредственному насилию над женщинами и сети торговли людьми Эпштейна. Блэк назвал эти утверждения ложными и заявил, что конгрессмен знал об этом. По мнению бизнесмена, высказывания нанесли ему существенный ущерб.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Расследование комитета

Иск подали почти через два месяца после того, как Палата представителей проголосовала за признание Блэка виновным в неуважении к Конгрессу из-за отказа выполнить повестки Комитета по надзору, расследующего дело Эпштейна. По состоянию на 5 ноября Министерство юстиции США не предъявило Блэку обвинений в связи с неуважением к Конгрессу.

Комитет, который возглавляет республиканец Джеймс Комер, потребовал от Блэка предоставить все соглашения о неразглашении, стороной которых он является, а также явиться для дачи показаний. Блэк не пришел на запланированную на 3 сентября дачу показаний и не предоставил все запрошенные соглашения. Он отдельно подал иск против Комера и комитета, назвав повестки недействительными и выходящими за пределы полномочий органа.

Блэк неоднократно отрицал какие-либо неправомерные действия и заявлял, что не знал о преступлениях Эпштейна. Его представитель заявил, что миллиардер не совершал насилия в отношении женщин, не имел отношений с несовершеннолетними, не был причастен к торговле людьми и не платил Эпштейну за женщин. Офис Гарсии не сразу ответил на запрос о комментарии.

Читай нас в