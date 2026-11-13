Нигерийский миллиардер Алико Данготе заявил, что несколько нефтяных и газовых компаний страны задолжали местным банкам около $7 млрд. По его словам, из-за этого большая часть внутреннего банковского финансирования отрасли поставлена на паузу. Он сказал об этом на конференции Нигерийской ассоциации специалистов по разведке нефти в Лагосе, сообщает OilPrice.

Данготе не назвал компании-должники, не привел структуру задолженности и не уточнил, какая ее часть является просроченной. Он также призвал банки активнее кредитовать операторов, принадлежащих нигерийцам, чтобы они меньше зависели от поиска финансирования за рубежом.

Планы по добыче

Правительство Нигерии планирует довести добычу нефти до 3 млн баррелей в сутки к 2030 году. Согласно последним приведенным данным, в октябре страна добывала 1,51 млн баррелей в сутки против 1,53 млн баррелей в сутки в сентябре.

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Октябрьский показатель позволил Нигерии выполнять квоту ОПЕК в 1,5 млн баррелей в сутки шестой месяц подряд. Данготе считает цель в 3 млн баррелей в сутки недостаточно амбициозной, напомнив о предыдущем ориентире в 4,2 млн баррелей в сутки к 2024 году, которого страна не достигла.

Лицензионный раунд и долги НПЗ

Нигерийская комиссия по регулированию добычи нефти предлагает 40 участков в рамках лицензионного раунда 2026 года. Регулятор сообщал, что 22 недавних получателя лицензий должны обеспечить добычу не менее 250 тыс. баррелей в сутки в течение пяти лет.

Нефтеперерабатывающий завод Данготе возле Лагоса мощностью 650 тыс. баррелей в сутки на конец июня имел долг в 7,9 трлн найр, или около $5,8 млрд. За первое полугодие предприятие сократило его на 798 млрд найр. В то же время Данготе не уточнил, учтены ли заимствования его НПЗ в названной им сумме долга нефтяного сектора.

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