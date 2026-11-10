В Австралии Александра Берт и ее муж Джулиан передали 120 млн долларов десяти природоохранным фондам. Это один из крупнейших благотворительных взносов на защиту природы в истории страны, сообщает ABC News Australia.

Australian Wildlife Conservancy (AWC) получила 25 млн долларов — крупнейший грант в истории организации. AWC сотрудничает с землевладельцами и покупает недвижимость в разных частях Австралии, где реализует проекты по восстановлению экосистем и возвращению местных видов животных в естественную среду обитания.

По словам регионального эколога AWC на севере Австралии Ребекки Дите, организация сейчас управляет территориями, составляющими около 1,7% площади австралийского континента. Ее стратегия предусматривает увеличение этого показателя до 5% — это площадь, сопоставимая с территорией Германии. Дите сказала, что пожертвование может помочь организации достичь этой цели.

Исследование летучих мышей

AWC планирует направить часть средств на исследование летучих мышей. Специалист организации Оли Айлен отметил, что летучие мыши составляют более 20% всех млекопитающих, однако их обычно не учитывают в природоохранном управлении.

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По его словам, исследователи смогут обследовать охраняемые территории AWC в Австралии, чтобы выяснить распространение летучих мышей, определить виды, находящиеся под угрозой, и, возможно, зафиксировать новые находки.

Средства для Bush Heritage Australia

Еще 25 млн долларов получила Bush Heritage Australia. Руководитель направления науки и охраны природы организации Брюс Веббер назвал финансирование «совершенно преобразующим». По его словам, средства почти сразу направят на приобретение животноводческой станции Wooroora площадью 20 тыс. гектаров недалеко от Кэрнса.

В Bush Heritage Australia назвали Wooroora своим крупнейшим отдельным приобретением. Веббер считает, что последствия пожертвования будут заметны в течение следующих 10–15 лет и могут повлиять на сохранение биоразнообразия.

Александра Берт заявила, что пожертвование показалось супругам правильным решением на фоне быстрого ухудшения состояния природной среды. Супруги также владеют животноводческой станцией Bullo River Station на севере Австралии, где AWC в сотрудничестве с владельцами реализует программы управления землями.

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