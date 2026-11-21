Глава МИД Великобритании Эд Милибэнд заявил, что в ходе предстоящих неформальных обсуждений с лидерами ЕС могут рассмотреть все варианты дальнейших отношений, включая возможное возвращение страны в блок. Об этом сообщает The Guardian.

Новые договоренности с ЕС

Заявление прозвучало после того, как Великобритания и ЕС объявили о договоренностях по стандартам продуктов питания и напитков, торговле выбросами и программе молодежной мобильности.

Согласно плану, 100 тысяч молодых британцев смогут жить, работать, учиться и путешествовать в ЕС. Граждане стран Евросоюза получат аналогичные возможности в Великобритании.

Энди Бернем заявил, что договоренности могут добавить 0,5% к ВВП Великобритании, что он оценил в 17 млрд фунтов стерлингов. По его словам, законопроект для реализации соглашений должны внести в парламент на следующей неделе.

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Дальнейшие переговоры

Милибэнд сообщил, что в течение следующего года Бернем проведет с ЕС дополнительные неформальные обсуждения дальнейших шагов. Он также отметил, что заключенные на этой неделе соглашения являются пределом возможного до следующих всеобщих выборов.

В то же время пакет из трех договоренностей может сорваться через шесть месяцев: ЕС заявил, что может заблокировать его, если Великобритания не разрешит студентам из стран Евросоюза учиться в британских университетах по тарифам для местных студентов. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что уверена в возможности найти решение.

С момента прихода к власти в 2024 году Лейбористская партия придерживается предвыборных обещаний не возвращать страну в единый рынок или таможенный союз ЕС и не восстанавливать свободу передвижения. Милибэнд заявил, что правительство уважает результат голосования 2016 года, однако мир и Европа с тех пор существенно изменились.

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