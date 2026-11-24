Английский футбольный клуб «Миллуолл» частично закроет стадион «Ден» после решения регулирующей комиссии, которая подтвердила два обвинения Футбольной ассоциации Англии в связи с дискриминационными скандированиями болельщиков. Как сообщает Sky Sports News, это первый случай, когда клуб из четырех высших дивизионов английского футбола получил такое наказание.

Санкции для клуба

Комиссия установила, что во время домашнего матча против «Чарльтона» в январе болельщики скандировали выражения с дискриминационными упоминаниями инвалидности и сексуальной ориентации. «Миллуолл» признал вину по предъявленным обвинениям.

Клубу назначили частичное закрытие стадиона на два матча, однако исполнение санкции в отношении одной игры приостановили до окончания сезона 2027/28. «Миллуолл» также оштрафовали на 70 тысяч фунтов стерлингов и обязали оплатить расходы на слушание. Клубу вынесли предупреждение относительно дальнейшего поведения, а действие плана действий Футбольной ассоциации продлили до конца следующего сезона.

На матче против «Шеффилд Юнайтед» 8 декабря будут закрыты секторы 19, 20, 47 и 48 трибуны Dockers Stand — всего 1274 места. В письменном заключении комиссия отметила, что степень ответственности клуба за эти инциденты была значительной.

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Реакция руководства

Управляющий директор «Миллуолла» Марк Фейрбразер принес извинения всем, кого затронули скандирования, признав, что клуб сделал недостаточно. В то же время он заявил, что «Миллуолл» разочарован решением и уже ввел новые процедуры, чтобы не допустить повторения подобных случаев.

По словам Фейрбразера, все установленные участники дискриминационных скандирований в матче с «Чарльтоном» были младше 18 лет. Он призвал к образовательной работе с болельщиками и сотрудничеству клубов, Футбольной ассоциации и организации Kick It Out.

Это был первый случай дискриминационных скандирований на «Дене» с матча Кубка Англии против «Эвертона» в 2019 году. В то же время с апреля 2023 года были зафиксированы еще три подобных инцидента с участием фанатов «Миллуолла» на выездных матчах.

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