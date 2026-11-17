Министерство энергетики США выдало седьмое «экстренное» предписание, обязывающее угольную электростанцию J.H. Campbell в штате Мичиган не закрываться еще 90 дней. Как сообщает Electrek, новое предписание будет действовать до середины февраля. Плановое закрытие станции должно было состояться 534 дня назад.

Решение после вердикта суда

Ведомство объясняет подобные предписания необходимостью поддерживать надежность электроснабжения. По данным издания, Министерство энергетики применило такие распоряжения в отношении шести угольных и одной нефтегазовой электростанции в шести штатах.

Федеральный апелляционный суд ранее заблокировал экстренное предписание в отношении J.H. Campbell. Суд единогласно пришел к выводу, что для продолжения работы станции не было чрезвычайных обстоятельств. Вместе с тем Министерство энергетики подало ходатайство о повторном рассмотрении этого решения и выдало новое 90-дневное предписание.

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Расходы для потребителей

Владелец станции, Consumers, указал в поданном документе, что с начала действия первого экстренного предписания по 30 сентября 2026 года ожидает обратиться в Федеральную комиссию по регулированию энергетики США за возмещением 303 млн долларов расходов, связанных с этими распоряжениями.

Electrek отмечает, что эта сумма относится только к J.H. Campbell и не учитывает расходы на другие электростанции, работу которых продлили аналогичными предписаниями. Издание также сообщает, что владельцы станций, которых касаются эти предписания, подавали возражения против них.

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