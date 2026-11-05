Министерство финансов Финляндии предложило ввести ежегодную плату примерно в 30 евро за библиотечные карты для взрослых. Инициатива входит в число более чем 100 предложений по сокращению расходов и повышению налогов, которые, по мнению ведомства, могут помочь следующему правительству сбалансировать экономику, сообщает YLE News.

Ожидаемые поступления

По оценке министерства, плата за карты могла бы приносить государству около 36 млн евро ежегодно. В настоящее время карты публичных библиотек в стране бесплатны: это соответствует принципу доступности базовых услуг для всех.

Внештатный библиотекарь и популяризатор чтения Пяйви Х. Йокитало подчеркнула, что бесплатный доступ к библиотекам закреплен законодательно. Первый библиотечный закон Финляндии, принятый в 1928 году, предусматривает бесплатное пользование библиотеками.

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Опасения по поводу доступа

По словам Йокитало, в Финляндии библиотеками пользуются особенно активно: около 2 млн человек имеют библиотечные карты, а в прошлом году было совершено 87,9 млн выдач. Это составляет примерно 14–15 выдач на одного человека в год. Около 40% населения пользуется библиотеками или зарегистрировано в них.

Йокитало сослалась на европейские опросы, свидетельствующие о том, что в странах с платными библиотечными услугами люди пользуются библиотеками реже. Она также напомнила, что в конце 1990-х годов подобная идея уже обсуждалась в Финляндии, однако от нее отказались после общественной реакции.

Вопрос доступа к библиотекам также связывают со снижением навыков чтения и письма в Финляндии, особенно среди детей, подростков и молодежи. В то же время национальная стратегия грамотности ставит целью сделать страну самой грамотной в мире к 2030 году.

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