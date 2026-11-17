Министерство финансов Японии отложит запуск нового вида государственных облигаций с плавающей ставкой, размещение которых ранее планировалось не ранее января. Как сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters, об этом заявили два источника, знакомые с ситуацией. По их словам, ведомство хочет сначала убедиться, что спрос инвесторов на эти ценные бумаги будет стабильным.

Пересмотр планов выпуска

Источники отметили, что Минфин не будет устанавливать дату запуска, пока не оценит возможность регулярного выпуска таких облигаций. Министерство рассматривало выпуск двухлетних бумаг с плавающей ставкой и изучало интерес потенциальных покупателей.

Ведомство не предоставило немедленного комментария по этой информации. По данным источников, решение должно быть отражено в плане выпуска государственных облигаций Японии на 2027 финансовый год. Его ожидают в конце года после консультаций с первичными дилерами и другими участниками рынка, в частности на встрече, запланированной на 26 ноября.

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Изменение ситуации на рынке

Облигации с плавающей ставкой отличаются от бумаг с фиксированным купоном тем, что их выплаты корректируются в соответствии с рыночными процентными ставками. Это может защитить инвесторов от потерь в случае роста доходности облигаций.

Министерство начало готовить новый инструмент в 2024 году, рассчитывая поддержать интерес инвесторов к японскому государственному долгу на фоне отхода Банка Японии от многолетней сверхмягкой денежно-кредитной политики и повышения ставок. В то же время рынок все больше учитывает в ценах будущее повышение ставок, что, по словам источников, ослабило привлекательность таких бумаг как защиты от роста доходности.

Япония ранее уже выпускала 15-летние облигации с плавающей ставкой. Предложенный двухлетний инструмент мог бы стать первой краткосрочной государственной облигацией такого типа в стране. По данным источников, Минфин планирует вернуться к рассмотрению выпуска во время промежуточного пересмотра плана в июне.

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