Федеральное министерство финансов Германии рассматривает возможность заменить налоговые классы III и V для супругов и зарегистрированных партнёров автоматизированной факторной процедурой. Об этом Tagesschau сообщило со ссылкой на источники в ведомстве. По данным телеканала, федеральные власти обсуждают этот план с землями.

Автоматизированная процедура

Согласно новой процедуре, налогообложение партнёров будет автоматически учитывать распределение их доходов. В министерстве считают, что в случае перехода на эту систему многим парам, подающим совместную декларацию, больше не придётся подавать налоговую декларацию.

Инициатива должна войти в запланированный на 2027 год закон об упрощении налогообложения. Министерство объясняет её стремлением сократить бюрократию для граждан и нагрузку на налоговые органы. В ведомстве отмечают, что сочетание классов III и V лишь редко соответствует фактическому соотношению доходов в паре, поэтому расчёты сейчас приходится корректировать в декларации.

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Возможные последствия

Сейчас супруги или зарегистрированные партнёры могут выбрать класс IV для обоих, то есть факторную процедуру, либо сочетание классов III и V. При втором варианте партнёр с более высоким доходом имеет меньшие ежемесячные налоговые удержания в классе III, а другой — более высокие удержания в классе V.

По оценке министерства, если реформа будет введена, общая сумма подоходного налога для пары не изменится, однако налоговая нагрузка будет иначе распределяться между партнёрами. Ведомство также ожидает, что это может создать дополнительные стимулы к работе для партнёра с меньшим заработком. В настоящее время из-за комбинации III и V около 12 миллионов супругов и зарегистрированных партнёров обязаны подавать налоговую декларацию.

В то же время реализация плана не гарантирована, поскольку такой реформы нет в коалиционном соглашении. Министр финансов Баварии Альберт Фюраккер из ХСС выступил против инициативы, а представитель фракции ХДС/ХСС по финансовым вопросам Фриц Гюнцлер заявил, что автоматизация факторной процедуры может быть полезной и без отмены классов III и V.

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