В Румынии Министерство финансов напомнило правительству, что превышение государственным долгом уровня 60% валового внутреннего продукта запускает предусмотренные законом ограничения расходов и другие меры по снижению долга ниже этого показателя.

Ограничения расходов

Речь идет о нормах Закона о фискально-бюджетной ответственности №69/2010. Как сообщает Romania Insider, эти положения предусматривают замораживание совокупных расходов на социальное обеспечение и фонда оплаты труда в государственном секторе.

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Такие ограничения должны действовать до тех пор, пока государственный долг не снизится ниже порога в 60% ВВП. Издание отмечает, что, согласно выводам документа, этого, вероятно, не произойдет до окончания прогнозного периода в 2031 году. В то же время окончательный вывод в документе не приведен.

Исключение при чрезвычайных обстоятельствах

Закон также содержит отступительную норму — пункт 5 статьи 13. Ее можно применить при чрезвычайных обстоятельствах, но только при условии, что это не поставит под угрозу устойчивость государственного долга в средне- и долгосрочной перспективе.

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