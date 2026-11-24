Миниатюрный микроскоп записал активность мозга движущихся мышей — Nature
Миниатюрный микроскоп, закрепленный на голове мыши, записывает активность нейронов, когда животное исследует естественную для него среду и взаимодействует с другими мышами. Об этом устройстве сообщает Nature в материале от 24 ноября 2026 года.
Активность во время движения
Материал имеет формат News & Views Forum. В нем специалисты обсуждают технологию миниатюрного устройства и возможности ее применения. Описание Nature указывает, что устройство регистрирует нейронную активность, пока мыши перемещаются по среде и взаимодействуют друг с другом.
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Авторы материала
Авторами публикации являются Weijian Yang с факультета электротехники и компьютерной инженерии Калифорнийского университета в Дейвисе и Марко Триподи из Лаборатории молекулярной биологии MRC в Кембридже.
В разделе The Paper in Brief Nature также ссылается на работу Zhang и соавторов, опубликованную в журнале Nature, томе 659, на страницах 987–999.