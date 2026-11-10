Министр экономики и промышленности Эстонии Лийна Вахтрас не одобрила проект постановления, который должен был позволить производителям добровольно использовать маркировку Nutri-Score на пищевых продуктах. Систему подготовило Министерство региональных дел и сельского хозяйства Эстонии, сообщает ERR News.

Nutri-Score присваивает продуктам общую оценку пищевой ценности по пятиуровневой цветовой шкале с буквами. Предполагается, что такая маркировка должна упростить потребителям выбор более здоровых продуктов.

Замечания к проекту

Вахтрас заявила, что перед внедрением конкретной системы следует более тщательно оценить потребность в ней, возможные альтернативы и последствия для бизнеса. По ее мнению, сопроводительные документы к проекту недостаточно объясняют, каким образом были учтены возражения производителей продуктов питания, какие альтернативы рассматривались и какими могут быть меры по снижению рисков.

Производители продуктов питания резко выступили против Nutri-Score. Они считают систему способной вводить в заблуждение, а ее влияние на здоровье населения — научно не доказанным. В то же время педиатры поддержали маркировку, подчеркнув, что ежедневно видят последствия ожирения, а имеющаяся информация на упаковках недостаточно понятна потребителям.

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Расходы и альтернативы

По словам министра, компании и отраслевые объединения, обращавшиеся в Министерство экономики и коммуникаций, не видят четкой необходимости в использовании Nutri-Score в Эстонии. По их мнению, маркировка не обеспечит конкурентного преимущества или дополнительных возможностей для продаж на экспортных рынках.

Вахтрас также отметила, что Nutri-Score не применяется на основных соседних с Эстонией рынках. В странах Северной Европы, в частности в Швеции и Дании, используют маркировку Keyhole. Она указала, что исследования свидетельствуют о способности Nutri-Score облегчать сравнение пищевых характеристик товаров, однако влияние на реальные решения покупателей является умеренным.

Министр подчеркнула, что добровольное присоединение к системе все равно потребует расходов на обновление упаковок, расчет оценок, печать и другие процедуры. Она также считает необходимым сравнить Nutri-Score с другими европейскими системами маркировки и оценить целесообразность ожидания общего решения Европейского Союза. Вопрос соответствия Nutri-Score законодательству ЕС сейчас рассматривает Суд Европейского Союза.

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