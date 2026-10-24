В Сингапуре водопроводная вода остается безопасной для питья, несмотря на смог, заявила 24 октября министр устойчивого развития и окружающей среды Грейс Фу. Ее комментарии прозвучали после распространения в социальных сетях видео с темноватой дождевой водой, сообщает Channel NewsAsia.

Очистка воды в водохранилищах

Фу записала обращение в лаборатории контроля качества воды национального водного агентства PUB. Она пояснила, что дождевая вода, собранная во время смога, может быть более кислой и содержать больше частиц и органических веществ.

В то же время вода из водохранилищ Сингапура проходит несколько этапов очистки, в ходе которых удаляются грязь, мелкие частицы и другие примеси. По словам министра, системы водоочистки способны отфильтровывать частицы в 100 раз меньше PM2.5.

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Дополнительные проверки качества

PM2.5 — это мелкодисперсные частицы диаметром 2,5 микрометра или меньше, которые обычно преобладают в воздухе во время эпизодов смога в Сингапуре. Фу заявила, что эти частицы удаляются в процессе комплексной очистки воды.

PUB также усилило проверки качества воды в качестве дополнительной меры предосторожности. По словам министра, проведенные тесты не выявили необычных изменений в качестве очищенной воды. В то же время она посоветовала не использовать дождевую воду для питья, приготовления пищи или личной гигиены.

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