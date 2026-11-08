Министр культуры Великобритании Лиза Нанди призвала не возвращаться к спорам о повторном вступлении страны в Европейский Союз. В то же время она заявила, что правительство должно стремиться к более тесным отношениям с ЕС, чтобы выполнить обещания, звучавшие во время референдума по Brexit. Об этом сообщает The Guardian.

Разногласия в правительстве

Нанди выразила оговорки относительно плана премьер-министра Энди Бернема провести с общественностью честный разговор о Brexit. По данным издания, несколько членов правительства опасаются, что это может вновь обострить дискуссии и сыграть на руку партии Reform UK Найджела Фараджа.

Министр заявила, что не считает нужным повторять споры о том, должна ли Великобритания быть в ЕС. Она также признала, что за последнее десятилетие британские власти серьезно подвели граждан. На вопрос, поддерживает ли она возвращение страны в ЕС, Нанди ответила, что не знает, является ли это возможным выбором.

В то же время в комментарии Sky News она сказала, что важно честно говорить о недостатках нынешнего соглашения по Brexit, которое, по ее словам, не соответствует обещаниям, данным британцам.

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Следующие переговоры с ЕС

Бернем, по информации The Guardian, хочет обозначить варианты более тесных отношений с Европейским Союзом и проверить отношение общественности, а не сразу определять конечную цель переговоров. Он также намерен добиваться мандата на начало переговоров с ЕС в предвыборной программе Лейбористской партии.

20 ноября в Брюсселе ожидают подтверждения договоренностей по сельскому хозяйству и продуктам питания, торговле выбросами и молодежным визам. Среди возможных тем следующего этапа переговоров называют очередную попытку Великобритании присоединиться к оборонному фонду ЕС SAFE объемом 150 млрд евро, сотрудничество в правоохранительной сфере, вопросы границ и визы для гастролирующих артистов.

Позиции сторон

Бывший главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил, что Лондон не сможет выборочно взять лишь часть свобод единого рынка, в частности избежав свободы передвижения. Осторожную позицию по поводу полного возвращения в ЕС, по данным издания, также занимают министр по делам бизнеса Джонатан Рейнольдс и министр внутренних дел Шабана Махмуд.

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