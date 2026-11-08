Министр культуры Великобритании Лиза Нэнди заявила, что женщины, сообщающие о насилии в СМИ и других сферах общественной жизни, слишком часто остаются без надлежащей защиты. После обвинительного приговора Расселу Бренду она призвала медиаорганизации внедрить механизмы поддержки уязвимых информаторов.

Как сообщает The Guardian, Бренд был признан виновным в изнасиловании одной женщины и сексуальном насилии в отношении еще трех. Вынесение наказания по этому делу запланировано на понедельник. После вердикта также стало известно, что Бренда расследуют в связи с двумя дополнительными заявлениями об изнасиловании.

Неравенство в СМИ и политике

В интервью программе BBC Sunday with Laura Kuenssberg Нэнди сказала, что не может утверждать, будто такие случаи не происходят сейчас. По ее словам, в СМИ и политике существует значительный дисбаланс власти, а работники часто имеют краткосрочные и гибкие контракты. Личные связи и репутация могут определять карьерные перспективы, из-за чего публичные заявления о злоупотреблениях дорого обходятся людям.

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Призыв к действиям

Министр положительно оценила шаги BBC, в том числе присоединение корпорации к Creative Industries Independent Standards Authority — органу для информаторов в креативных индустриях. Однако она подчеркнула, что другие учреждения до сих пор не приняли аналогичных мер и должны серьезно отнестись к защите тех, кто сообщает о злоупотреблениях.

Ранее в эфире Sky News Нэнди также заявила, что правительство рассматривает возможные дополнительные шаги для защиты информаторов в таких обстоятельствах.

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