Министр Квинсленда Аманда Кэмм подала в отставку — The Guardian

В Австралии министр штата Квинсленд Аманда Кэмм подала в отставку из состава правительства после нескольких месяцев давления из-за работы властей в сфере защиты детей и предотвращения домашнего и семейного насилия. Она заявила журналистам, что приняла это решение самостоятельно.

Здоровье и безопасность

Кэмм сообщила, что недавно находилась в шестинедельном медицинском отпуске, во время которого перенесла операцию. По ее словам, восстановление будет длительным, а из-за рабочей нагрузки и постоянного стресса она не сможет и дальше выполнять министерские обязанности. Министр добавила, что сочла бы несправедливым по отношению к правительству брать дополнительный отпуск.

Кэмм также заявила, что в течение года подвергалась преследованиям, угрозам, буллингу и личной дискредитации. Она сказала, что сообщения о предполагаемом нападении на федерального депутата Хелен Хейнс укрепили ее убежденность в необходимости серьезно относиться к здоровью, безопасности и благополучию людей в публичной жизни.

По данным The Guardian, Кэмм подчеркнула, что общественный контроль и подотчетность важны для демократии, однако преследования, угрозы, буллинг и личная дискредитация не относятся к таким практикам.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Критика работы правительства

До медицинского отпуска Кэмм была одной из наиболее критикуемых министров правительства. Она одновременно отвечала за защиту детей и предотвращение семейного насилия. Правительство Квинсленда критиковали после заявлений о том, что дети, находящиеся под государственной опекой, спали на полу в правительственных учреждениях. Работники сферы защиты детей связывали это с политикой правительства, в частности с отменой контрактов с некоторыми поставщиками услуг стационарного ухода.

Кэмм также испытывала давление из-за сокращения бюджетных расходов на предотвращение домашнего и семейного насилия, а также из-за отсутствия прогресса в реформах, которых требовала рабочая группа по вопросам безопасности женщин и правосудия, созданная предыдущим правительством.

Премьер Квинсленда Дэвид Крисафулли заявил, что хочет поддержать Кэмм и что ее не отстраняли из-за результатов работы. Ожидается, что замену министру объявят позднее в пятницу. Издание также сообщает, что правительство, вероятно, не будет проводить масштабные кадровые перестановки, а назначит нового члена кабинета вместо Кэмм.

Читай нас в