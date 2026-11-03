Министр по делам женщин Западной Австралии Симона Макгурк заявила, что она и сотрудники ее офиса в последние недели получали мизогинные оскорбления и агрессивные сообщения. По ее словам, этот поток не уменьшился после предполагаемого нападения на независимую федеральную депутатку Хелен Хейнс в штате Виктория. об этом сообщает ABC News Australia.

По данным издания, Хейнс ампутировали обе ноги после предполагаемого нападения возле ее избирательного офиса. Через несколько дней мужчине также предъявили обвинения по делу о предполагаемых угрозах сотрудникам офиса министра штата Ханны Бизли.

Оскорбления сотрудников и сообщения в интернете

Макгурк рассказала, что днем ранее один из сотрудников ее офиса услышал грубую брань во время телефонного разговора с избирателем. Сама министр заявила, что в прошлом месяце получала многочисленные агрессивные личные сообщения.

По ее словам, поток оскорблений усилился после публикации ею видео с критикой скетча американского комика Шейна Гиллиса в Saturday Night Live. В этом скетче комик пренебрежительно высказался о женщинах, которые носят шорты в спортзал. Макгурк сообщила, что среди публикаций были призывы к самоубийству, пожелания смерти и пожелания причинить вред ее детям.

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Призыв к ответственной дискуссии

Во время делового завтрака Макгурк сказала, что с момента избрания в парламент штата в 2013 году она не видела в политике столько ненависти и злости. По ее мнению, это создает реальную опасность для сообщества, в частности для женщин в публичной жизни.

Она назвала тревожным рост ненависти в интернете и заявила, что похожую риторику используют как ультраправые, так и ультралевые. В то же время Макгурк подчеркнула, что политикам необходимо присутствовать в социальных сетях, поскольку это один из способов общения с избирателями. По ее словам, там она также получает положительные отзывы.

Министр призвала лидеров сообществ способствовать уважительной и информированной публичной дискуссии, в частности противодействуя дезинформации. Она добавила, что правительство Западной Австралии работает над противодействием домашнему и сексуальному насилию и обновляет законодательство в этой сфере.

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