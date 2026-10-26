В Бронкхорстспрёйте, в муниципалитете Тшване в ЮАР, министр водных ресурсов и санитарии Пемми Маджодина заявила, что случаи желудочно-кишечных заболеваний, связанных с загрязнением воды, не следует классифицировать как вспышку. По данным Daily Maverick, за медицинской помощью обратились 833 человека, около 40% из них — дети в возрасте до четырех лет.

Маджодина 26 октября посетила районную больницу Бронкхорстспрёйта вместе с вице-президентом ЮАР Полом Машатиле. По ее словам, из-за загрязнения воды в больнице оставались трое пациентов, а никто из госпитализированных не находился там более трех дней. Министр объяснила, что пациентов лечили от обезвоживания, после чего выписывали домой.

Проблемы с очисткой воды

Жители заболели после употребления воды со станции водоочистки Бронкхорстспрёйта. Издание сообщает, что в течение нескольких недель хлор не применяли для обработки воды против кишечной палочки E. coli из-за проблем с закупками.

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Маджодина также предположила, что на число случаев могли повлиять запасы воды, которые жители продолжали использовать, несмотря на предупреждения властей не пить и не использовать загрязненную воду. Она добавила, что чиновники не могли подтвердить безопасность воды, которую жителям доставляли частные автоцистерны.

Поставки автоцистернами и расследование

Для обеспечения пострадавших районов привлекли 36 автоцистерн с чистой водой. В то же время жители рассказали изданию о нерегулярных поставках и нехватке воды. Мэр Тшване Насифи Мойя заявила, что цистерны должны работать с 8:00 до 20:00, а ограничений на объем воды для жителей нет.

Чиновники не назвали сроков, когда безопасная вода вновь поступит в краны жителей. Мойя сообщила, что руководитель станции водоочистки уже отстранен от работы. Внутреннее и внешнее расследования должны установить ответственных за ненадлежащий контроль уровня хлора и несвоевременное информирование о загрязнении.

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