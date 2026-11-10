В Берлине министр экономики Германии Катарина Райхе на саммите машиностроительной отрасли высказалась за изменения в трудовом законодательстве, в частности за обсуждение правил защиты работников от увольнения. Как сообщает Tagesschau, политик считает, что для сохранения конкурентоспособности стране необходимо повышать производительность труда.

По словам Райхе, речь идет не только об увеличении продолжительности трудовой жизни, но и о том, чтобы работать немного больше и дольше каждый день. Она отметила, что учитывает опасения работников, однако жесткая и негибкая защита от увольнения, по ее мнению, может препятствовать изменениям в компаниях. Министр добавила, что в ситуации, когда предприятию необходимо сокращать штат, это тяжелое решение для обеих сторон, но оно может создать предпосылки для дальнейшего роста компании.

Критика со стороны машиностроителей

Президент Немецкой ассоциации машиностроения VDMA Бертрам Кавлат на открытии саммита резко раскритиковал федеральное правительство за медленное внедрение реформ. Он заявил, что внутренние споры в коалиции блокируют неотложные изменения и, по его мнению, ставят под угрозу промышленную базу Германии.

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Кавлат связал задержки реформ с отсутствием инвестиций, ростом бюрократии и социальных расходов. По его словам, многие компании задаются вопросом о целесообразности дальнейших инвестиций в Германии.

Предложение увеличить рабочее время

VDMA призвала к реформированию рынка труда и сокращению бюрократии. Кавлат сослался на исследование Института немецкой экономики, проведенное для ассоциации: дополнительный час работы в неделю мог бы через пять лет повысить экономическую активность на 1,5%, а корпоративные инвестиции — почти на 5%.

Согласно приведенным ассоциацией оценкам, за этот период число занятых могло бы вырасти примерно на 120 тысяч человек, а уровень безработицы — снизиться на 0,2 процентного пункта. Черно-красная коалиция в Германии стоит перед важными неделями: среди тем — пенсионная реформа, сокращение бюрократии и повышение гибкости рынка труда.

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