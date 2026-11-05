Министерство по делам диаспоры и борьбе с антисемитизмом Израиля предупредило о повышенном риске физических нападений на синагоги и их посетителей в разных странах мира. Как сообщает Jerusalem Post, в докладе ведомства отмечается, что угрозы сохраняются даже там, где количество ложных угроз и дистанционных преследований сократилось.

В документе говорится, что мишенью все чаще становятся не только здания синагог, но и повседневная религиозная жизнь: дорога на богослужения, собрания общины и возможность безопасно их посещать. Среди распространенных способов атак названы поджоги, коктейли Молотова, стрельба по синагогам и попытки прорвать охранные периметры автомобилями.

Меньше угроз, больше атак с оружием

В США количество сообщений о минировании синагог сократилось с 1009 в 2023 году до 59 в 2025 году. В то же время доклад указывает на рост смертоносности антисемитских нападений с использованием огнестрельного и зажигательного оружия против еврейских учреждений и верующих.

Общее количество антисемитских инцидентов в США в 2025 году сократилось на 33% — до 6274. В то же время было зафиксировано 32 атаки с применением смертоносного оружия, тогда как в 2024 году их было 23. Авторы доклада подчеркивают, что уровень угрозы следует оценивать не только по количеству инцидентов, но и по потенциальной опасности для жизни людей.

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Инциденты в Британии и Канаде

В Великобритании в 2025 году зарегистрировали рекордные 227 инцидентов, связанных с синагогами. В 50 случаях мишенью были люди, направлявшиеся на богослужения или возвращавшиеся с них. В докладе также упомянута община Shaarei Torah в Торонто, которая за охваченный документом период десять раз подвергалась нападениям, включая вандализм и поджоги.

Министерство в докладе заявило о вероятной причастности террористических сетей и государственных акторов, в том числе Ирана, к вербовке местных криминальных элементов. Согласно документу, расследования и оценки инцидентов в Монреале, Торонто и Сиднее изучали схему, по которой местным преступникам якобы платили за нападения и поджоги, чтобы скрыть причастность заказчиков.

Генеральный директор министерства Ави Коэн-Скали призвал правительства и правоохранительные органы усилить защиту еврейских учреждений, предотвращать антисемитские инциденты и привлекать виновных к ответственности.

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