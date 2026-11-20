17 ноября Министерство труда США предложило ужесточить правила программы постоянной трудовой сертификации PERM, которую большинство работодателей проходят перед тем, как спонсировать иностранному работнику грин-карту. Как сообщает Fortune, компаниям могут продлить период поиска кандидатов среди американских работников и запретить подавать заявления на такие же или аналогичные должности в течение двух лет после увольнения американских работников.

Больше проверок для работодателей

Согласно действующей процедуре работодатель должен получить сертификацию Министерства труда, подтверждающую, что на конкретную должность в США нет достаточного количества квалифицированных и доступных работников. Сертификация также должна удостоверять, что трудоустройство иностранца не ухудшит оплату и условия труда американских работников.

Предлагаемые изменения предусматривают не менее 90 дней для размещения объявлений о вакансиях, дополнительные требования к документации и отчетности, а также отмену некоторых административных исключений. Стандартную проверку рынка труда планируют распространить и на профессии, которые ранее могли быть освобождены от нее из-за дефицита кадров, в частности на медсестер и ученых с исключительными способностями.

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Министр труда Кит Сондерлинг заявил, что изменения должны обеспечить американским работникам приоритет при занятии высококвалифицированных и высокооплачиваемых вакансий. В 2025 финансовом году ведомство получило 117 849 заявлений по программе PERM — на 22,4% меньше, чем годом ранее.

Заявления Трампа и предыдущие ограничения

8 ноября президент США Дональд Трамп заявил в интервью программе 60 Minutes, что его иммиграционная политика могла быть слишком жесткой. В то же время он высоко оценил свою политику закрытия границы и заявил, что администрация также выводила из страны людей, у которых была работа, но которые незаконно въехали в США.

Трамп ранее также говорил о потребности США в иностранных специалистах, объясняя это нехваткой определенных навыков среди американских работников. В мае Служба гражданства и иммиграции США выпустила меморандум, в котором подчеркивается, что изменение статуса на постоянное проживание является дискреционным решением, а не автоматическим правом. Комментарии к предложению Министерства труда будут приниматься до 19 января 2027 года.

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