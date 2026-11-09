Министерство внутренних дел представило бюджет на 2027 год, в котором предусмотрено 70 млн евро на строительство 460 единиц доступного жилья на государственной земле в округах Никосия, Лимасол, Ларнака и Пафос. Строительные работы планируют начать в декабре 2027 года и завершить в апреле 2031 года, сообщает Cyprus Mail.

Министр внутренних дел Константинос Иоанну, представляя бюджет в парламенте, назвал его дорожной картой для современного, эффективного и ориентированного на людей государства. Общие расходы министерства в 2027 году должны составить 780 млн евро, а прогнозируемые доходы — 246 млн евро. На проекты развития предусмотрено 263 млн евро, или 33% общего бюджета.

Жилищные и дорожные проекты

Среди других жилищных программ министерство назвало Rent-Renovate, обеспечение жильем студентов и схему Build to Rent. По словам Иоанну, цифровизация процедур позволила выдать около 3 тысяч разрешений для индивидуальных и двухквартирных домов в течение 40 дней, а также более 1,4 тысячи разрешений для зданий до 20 квартир в течение 80 дней.

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На программу Ktizo для беженцев в 2027 году планируют направить 16 млн евро, тогда как в этом году на нее выделили 11 млн евро. Также на 2027 год запланированы дорожные работы в районе Цери в Никосии, на прибрежной дороге между Ларнакой и Декелией, соединении Деринея—Сотира и второй объездной дороге Лимасола.

Гражданская защита и критика оппозиции

На гражданскую защиту предусмотрено 17,8 млн евро. Правительство планирует ввести национальный механизм гражданской защиты для координации соответствующих ведомств и обновить систему раннего предупреждения CY-Alert.

Депутат от Akel Никос Кеттиирос раскритиковал бюджетные планы, в частности из-за сокращения расходов на жилищные субсидии для перемещенных лиц. Он также заявил, что с момента запуска Ktizo в 2023 году было сдано только одно из 19 запланированных зданий. Согласно приведенным в материале данным, 43 из 358 жилых зданий для беженцев на территориях под контролем правительства имеют серьезные конструктивные проблемы, а их ремонт признали финансово нецелесообразным.

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