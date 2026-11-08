В Бангладеш министр юстиции Мд Асадуззаман заявил, что Дакка направила индийским властям запрос об экстрадиции бывшей, отстраненной от должности премьер-министра Шейх Хасины.

Заявление министра

Как сообщает The Hindu со ссылкой на местные СМИ, министр юстиции назвал Хасину осужденной преступницей.

Заявление он сделал после открытия учебного семинара в Дакке в воскресенье, 8 ноября 2026 года. На мероприятии министр отвечал на вопросы журналистов.

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Правовые шаги

По словам Асадуззамана, правительство предпринимает все необходимые правовые меры для возвращения Хасины из Индии в Бангладеш. Он добавил, что власти будут действовать в соответствии с надлежащей правовой процедурой.

Индийское правительство ранее подтверждало, что получало запросы Бангладеш об экстрадиции Хасины. В то же время индийские власти до сих пор не объявили никакого решения о ее передаче Бангладеш.

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